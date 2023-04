Pasqua, allarme Unione Consumatori: “Boom rincari tra voli, traghetti, alberghi e ristoranti”

Occhio alle spese per chi vuole fare la gita fuori porta, ancora peggio se intende viaggiare in aereo

“Per chi vuole fare la gita fuori porta non si mette molto bene. Ancora peggio se intende viaggiare in aereo. A marzo i voli nazionali hanno vinto la classifica dei maggiori rialzi su base annua, volando del 71,5% rispetto allo scorso anno. Al secondo posto i voli internazionali che decollano del 59,1%”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona.

L’associazione: “Pasqua all’insegna dei rincari”

“Anche se si vuole dormire fuori casa – avverte – sono guai: alberghi, motel e pensioni segnano un +13,3%, villaggi vacanze, campeggi o ostelli della gioventù +7%. Non va meglio per ristoranti, bar e simili (+7,3%), pacchetti vacanza nazionali (+14,7%) o se si prende un traghetto (+6,1%). Insomma una Pasqua all’insegna dei rincari”.