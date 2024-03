Pasqua a Caltanissetta: disciplinata la vendita in aree pubbliche

In occasione delle festività sono stati individuati, e resi pubblici dall’Amministrazione comunale, gli spazi in cui si potrà procedere al commercio dei prodotti tipici del periodo con una licenza temporanea

CALTANISSETTA – Anche quest’anno, in occasione delle festività Pasquali e in concomitanza con i riti e le manifestazioni della Settimana Santa, sarà possibile trovare per le vie cittadine i prodotti tipici del periodo quali articoli pasquali, giocattoli, libri, dolciumi, frutta secca, panini e bibite.

L’amministrazione Comunale ha infatti individuato i posteggi per il commercio sulle aree pubbliche viste le numerose istanze pervenute. Tra l’altro gli articoli 9 e 13 del “Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche”, ai fini del rilascio delle autorizzazioni temporanee al commercio su aree pubbliche, attribuisce dal sindaco in occasione di fiere, feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone la prerogativa di stabilire ed istituire il numero dei posteggi, la loro assegnazione, i prodotti merceologici ammessi all’esercizio dell’attività commerciale e, più in generale, gli spazi da destinarsi proprio all’esercizio della suddetta attività, compatibilmente con le esigenze di viabilità e di ogni altro interesse pubblico.

Le aree individuate per il commercio

Queste le aree individuate: piazza ex Mercato Grazia otto posteggi di metri 6 x 2; quattro posteggi di metri 8 x 2 e un posteggio di metri 5 x 5; piazza Calatafìmi un posteggio di metri 6 x 2; un posteggio di metri 8 x 2; piazza Tripisciano tre posteggi di metri 8 x 2; corso Vittorio Emanuele (piazzale tra il civico 2 e discesa Cardinal Ferrara) un posteggio metri 7 x 2; corso Vittorio Emanuele (zona pedonale antistante l’università) un posteggio di metri 6 x 2 (prescritta la rimozione il giovedì Santo, dall’inizio fino alla fine dell’esposizione della Vara della Deposizione); corso Vittorio Emanuele (all’altezza dei civici 122-124) un posteggio di mt. 6 x 2; via Francesco Crispi (addossato al bastione di via XX Settembre, dopo la ringhiera in ferro) un posteggio di metri 8 x 2; via Cavour un posteggio di metri 8×2, un posteggio di metri 6×2 e due posteggi di metri 6×2; via Testasecca (sotto strada, lateralmente alla scalinata adiacente Piazza Grazia) un posteggio di metri 3 x 3; via Traversa Elena un posteggio.

Avranno validitià tra il 23 e il 31 marzo

Le autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico per la vendita degli articoli legati alla festività avranno validità per il periodo compreso tra il 23 ed il 31 marzo. A rilasciare le autorizzazioni temporanee relative all’occupazione dei posteggi sarà la direzione II e sarà cura del comando di Polizia municipale Servizio Annona mettere in essere i provvedimenti di competenza relativamente alla viabilità e gli eventuali divieti affinché i posteggi risultino fruibili.

L’autorizzazione sarà efficace solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico e dovrà essere tenuta presso il punto di vendita unitamente all’autorizzazione per il commercio e alla copia della ricevuta di pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico.