Passi in avanti per il nuovo ospedale di Alcamo

Via libera al progetto dell’Asp per la realizzazione della struttura: un’opera attesa da decenni che può contare su un finanziamento di 21 milioni di euro. Previsti altri servizi nell’ambito del Pnrr

ALCAMO (TP) – Si procede molto lentamente ma si procede, per il nuovo ospedale. È arrivato il parere favorevole del Consiglio comunale cittadino al progetto definitivo presentato dall’Asp di Trapani per la realizzazione del nuovo presidio sanitario polivalente, che andrà a sorgere in contrada San Gaetano, vicino l’uscita autostradale, nella prima periferia della città.

“Un importante passo avanti – si legge in una nota del Comune – verso la costruzione del nuovo ospedale, adesso l’assessorato regionale procederà con l’iter dei lavori”. La costruzione della struttura è al centro dell’agenda politica alcamese da decenni, da quando la crescita del paese ha reso evidente l’inadeguatezza dell’attuale ospedale, in pieno centro storico, che presenta non pochi problemi logistici.

Inadeguato l’attuale ospedale situato in centro

Questo, infatti, in via Francesco Crispi nel cuore del centro storico, non è più sostenibile per via dei suoi spazi ristretti e dell’impossibilità di potersi adeguare ai nuovi standard sanitari sul piano tecnico e logistico.

Negli ultimi tre anni il progetto sta finalmente avendo qualche significativo passaggio burocratico. Lo scorso anno la Commissione regionale Lavori pubblici aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e proprio per questo è stato necessario quest’ulteriore passaggio in Consiglio comunale.

La Commissione regionale, composta da dirigenti dei vari assessorati, consulenti ed esperti in materia, aveva quindi analizzato in dettaglio il progetto del “nuovo presidio sanitario polivalente” dando il suo parere positivo. “L’amministrazione – ha sempre ripetuto il sindaco Domenico Surdi – ha seguito e continuerà a seguire l’iter che porterà alla realizzazione del nuovo ospedale che riveste un’importanza fondamentale per la salute pubblica non solo per la collettività alcamese, ma per tutto il comprensorio”.

Per il nuovo ospedale di Alcamo già disponibili 21 milioni di euro

Nel 2021 l’Asp aveva completato la procedura per l’aggiudicazione delle attività progettuali assegnandole ad una società di Pisa. Il nuovo presidio si svilupperà su 12 mila metri quadrati circa e sarà dotato della chirurgia generale, della medicina generale, dell’ortopedia e traumatologia, della cardiologia; della psichiatria, dell’urologia, del reparto lungodegenti, della radiologia, del laboratorio di analisi, del pronto soccorso, della farmacia ospedaliera, del complesso operatorio con due sale operatorie.

Inoltre, ci sarà anche una residenza sanitaria assistenziale per anziani dotata di venti posti letto, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti e di standard strutturali e funzionali delle residenze sanitarie per soggetti anziani non autosufficienti e disabili.

Previsti in totale ottantacinque posti letto

Nel progetto sono previsti in totale ottantacinque posti letto: sedici in chirurgia generale, diciotto in medicina generale, otto in ortopedia, otto in cardiologia, quindici in psichiatria, quattro in urologia, sedici lungodegenti. Ancora, radiologia, laboratorio d’analisi, pronto soccorso, farmacia ospedaliera e due sale operatorie.

L’area destinata alla realizzazione del nuovo ospedale, ospiterà anche la Casa della comunità e la Centrale operativa territoriale di Alcamo, previste e finanziate nell’ambito del Pnrr, relativamente alle quali l’Asp ha già avviato apposite progettazioni. Si potrà ripristinare così l’assistenza per i residenti della zona, considerato che per moltissimi servizi ormai bisogna spostarsi a Trapani o a Partinico, se non addirittura a Palermo.