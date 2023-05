Passi avanti per la definizione dell’Area interna di Troina

Due importanti appuntamenti che hanno messo a confronto gli amministratori e i tecnici dei 14 Comuni coinvolti nell’iniziativa, il cui obiettivo è favorire sviluppo e contrasto allo spopolamento

ENNA – Sono stati giorni importanti per l’Area interna di Troina e per i 14 Comuni che ne fanno parte. Sono stati infatti due gli incontri significativi che si sono svolti di recente: il primo giovedì a Viagrande (Catania) per il laboratorio territoriale del Dipartimento della programmazione della Regione Siciliana; l’altro a Regalbuto (nel Cineteatro Urania), per la sottoscrizione della convenzione da parte dei sindaci dei 14 comuni dell’Area interna.

Prosegue quindi intensamente il lavoro delle Amministrazioni coinvolte nell’iniziativa. Nel corso dell’incontro di Viagrande, cui hanno partecipato, oltre ai primi cittadini interessati, anche il referente tecnico e il gruppo di lavoro formato da impiegati tecnici e amministrativi dei comuni, si è discusso della stesura della strategia d’area e della selezione degli interventi da effettuare entro il 30 giugno. Il Forum Aree interne ha inviato ai 14 sindaci un Report sull’elaborazione della strategia dell’Ai La Montagna de latte dell’appennino reggiano, un’area interna di successo dal 2014, da cui poter trarre utili indicazioni su come procedere nell’elaborazione della strategia siciliana.

Nel successivo appuntamento, invece, i sindaci hanno firmato la convenzione per la costituzione dell’Autorità territoriale (At). Prima della stipula dell’importante documento, però, gli amministratori comunali hanno discusso delle linee guida per la stesura della strategia d’area e del ruolo che deve avere ciascun comune. Si è discusso inoltre dell’Unione dei Comuni per la governance dell’Area interna Troina, ed è stata scelta, tra gli strumenti giuridici per la gestione associata di servizi e funzioni, la Convenzione come soluzione transitoria, ma solo in attesa delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio nei cinque comuni di Assoro, Catenanuova, Cerami, Gagliano, Leonforte, dopo le quali sarà probabilmente scelta l’Unione tra i Comuni.

Per l’elaborazione e l’attuazione della strategia di sviluppo dell’area Troina, che è una politica di sviluppo territoriale di lunga durata per arrestare lo spopolamento dei comuni che ne fanno parte, l’Unione dei comuni è ritenuto infatti il modello di governance più adatto perché è un nuovo Ente locale, con propri organi di governo, che riduce la frammentazione e la dispersione, a differenza della convenzione che è un semplice accordo tra Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi determinati.