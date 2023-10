Paternò, Giudice di Pace annulla contravvenzione per alta velocità

Il Giudice di Pace di Paternò annulla un verbale di contravvenzione per eccesso di velocità contro un automobilista sulla SS121 (50 km/h).

Il 4 ottobre il Giudice di Pace di Paternò ha annullato un verbale di contravvenzione per eccesso di velocità contro un automobilista che ha attraversato la SS121, all’altezza di un autovelox installato nella zona, alla velocità di 50 km/h. Il tratto coinvolto ricade nel territorio di Santa Maria di Licodia e viene percorso da centinaia di guidatori.

Le ragioni dell’annullamento della sanzione

Il legale Andrea Carmanello ha presentato dei motivi d’opposizione ritenuti fondati dal magistrato. L’avvocato a proposito della questione ha dichiarato che “il giudice ha accolto le motivazioni, in particolare il riferimento della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5078/23 per la quale l’autovelox non può essere installato in strade che non sono a scorrimento veloce; e l’art 142 del Codice della Strada che prevede in alcuni casi l’elevazione del limite di velocità anche per le strade urbane fino a 70 km/h, se le caratteristiche lo prevedono”.

La decisione potrebbe quindi determinare l’arrivo della contestazione di centinaia di multe inflitte agli automobilisti su questo tratto stradale.