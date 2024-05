Apoteosi Paternò: vince la Coppa Italia Dilettanti e conquista la Serie D

Battuta la Solbiatese 1-0 nella finale di Firenze: decisivo un gol di Asero, con Romano che para un rigore. Esplode la festa del Paternò

Trionfo rossazzurro a Firenze. Il Paternò di mister Filippo Raciti vince la Coppa Italia nazionale di Eccellenza battendo per 1-0 allo stadio “Bozzi”, la Solbiatese. Una vittoria di portata storica, che vale anche la promozione in Serie D, traguardo inseguito per tutta la stagione.

Decisivo Asero, Romano para un rigore: la Coppa torna in Sicilia

Decisiva, al quarto d’ora del primo tempo, la rete di Asero, bravo ad infilare con un diagonale al volo il portiere avversario. Nonostante gli assalti della Solbiatese, che fallisce anche un calcio di rigore neutralizzato dal portiere siciliano Romano, dopo 6 minuti di recupero può esplodere la festa grande del Paternò. I rossazzurri riportano in Sicilia la Coppa dopo 24 anni e, soprattutto, tornano meritatamente tra i Dilettanti.

(Fonte foto: pagina Facebook ufficiale Paternò)

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI