Paul Haggis condannato per stupro, il regista dovrà risarcire 7,5 milioni di dollari

Il regista premio Oscar è stato ritenuto responsabile di stupro e condannato a pagare 7,5 milioni di dollari ad una agente pubblicitaria

Il regista premio Oscar nel 2006 per il film ‘Crash’, Paul Haggis, è stato ritenuto responsabile di stupro e condannato a pagare 7,5 milioni di dollari all’agente pubblicitaria Haleigh Breest che lo aveva accusato di averla violentata nel 2013.

Haggis, si legge sulla Bbc, nega le accuse e si è impegnato a “riabilitare” il proprio nome. La Breest, invece, abbracciando i suoi avvocati dopo il processo civile a New York, si è detta “molto grata per il verdetto”. Nel 2017 Haleigh Breest ha citato in giudizio Haggis sostenendo che l’aveva violentata nella sua casa nel distretto di Soho, a New York City, quattro anni prima.

A giugno, Haggis è stato arrestato in Puglia, a Ostuni, con l’accusa di violenza sessuale aggravata per un altro caso. Haggis, che ha trascorso 16 giorni agli arresti domiciliari, ha negato le accuse.