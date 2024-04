Caos a Barcellona, extracomunitario ubriaco crea il panico tra i passanti e distrugge una vetrina

Dopo il violento comportamento è stata attivata la procedura per il Tso

Tensione, ieri pomeriggio poco prima delle 18, nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto in via Garibaldi, tra via San Vito e la sede dell’ufficio postale di via Palestro, dove un giovane trentenne extracomunitario (ubriaco, mezzo nudo e completamente fuori controllo) ha seminato il panico tra i passanti, danneggiando anche la vetrina di un locale.

Barcellona, attivate le procedure per il Tso

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari con un ambulanza del 118 e gli equipaggi dei locali carabinieri per placare lo straniero, già noto per casi analoghi nella città di Barcellona. L’uomo è stato bloccato e identificato dai militari dell’Arma e condotto successivamente in caserma per accertamenti.

Dopo il violento comportamento è stata attivata la procedura per il Tso (trattamento sanitario obbligatorio) a firma del Sindaco Pinuccio Calabrò.

