Paura a Licata: enorme masso da 300 kg cade in strada

Il masso, pesante oltre 300 chilogrammi, si è staccato da un costone ed è rotolato sulla strada: per fortuna, nessun ferito

Momenti di paura oggi a Licata sulla strada comunale Sant’Antonino, arteria che dal cimitero dei Cappuccini conduce al mare ed alla zona collinare della città.

Ad un certo punto, infatti, dal costone che si trova proprio sotto il forte Sant’Angelo, in prossimità del parcheggio del cimitero, si è staccato un masso del peso di almeno 300 chilogrammi che, rotolando, è finito sulla strada. A “bloccarlo” è stato provvidenzialmente il paracarri, altrimenti il masso sarebbe precipitato sulla spiaggia di Marianello che, visto il bel tempo, accoglie ancora tanti bagnanti.

Strada chiusa, nessun ferito

L’arteria è sempre molto trafficata, ma per fortuna in quel momento non transitavano auto, e solo per questo motivo la tragedia è stata evitata.

Sul posto si sono precipitati gli uomini della Protezione Civile del Comune, guidati da Tony De Marco, rappresentanti dell’amministrazione comunale, tecnici ed operai dell’ente.

La strada è stata chiusa al transito per evitare di far correre rischi ad automobilisti e pedoni. E’ scontato che sarà riaperta solo dopo un monitoraggio del costone sottostante il castello.