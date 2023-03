Paura a Mili San Pietro, incendio devasta palazzina disabitata

Il rogo ha interessato la struttura in provincia di Messina, nei pressi di un'ex scuola elementare, causando ingenti danni

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Mili San Pietro, in provincia di Messina. Per cause da accertare un incendio ha avvolto e devastato un edificio di tre piani, fortunatamente disabitato.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il rogo ha interessato la struttura, nei pressi di un’ex scuola elementare, causando ingenti danni. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di spegnere le fiamme che si sono allargate anche ad un edificio attiguo in fase di ritrutturazione.

Indagini in corso

Dopo una prima valutazione da parte dei vigili del fuoco se all’interno delle strutture vi fossero persone o materiale infiammabile, sono state avviate le procedure di spegnimento del rogo. Indagini in corso da parte dei carabinieri per stabilire la causa dell’incendio.