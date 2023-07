Frigorifero in fiamme in provincia di Ragusa: i Vigili del fuoco sono a lavoro per tentare di estinguere il rogo

Momenti di paura nel Ragusano.

Ad Acate, infatti, un frigorifero ha preso improvvisamente fuoco all’interno di un appartamento.

Le fiamme sono divampate su larga scala, allarmando anche tutti i residenti ed i passanti in zona.

I Vigili del Fuoco sono attualmente a lavoro per spegnere il rogo e tentare di ripristinare la normalità.