Paura per Ciro Immobile: aggredito in strada con moglie e figli

L'attaccante e capitano della Lazio, Ciro Immobile, è stato aggredito ed offeso da un uomo mentre si trovava con moglie e figli

Bruttissima disavventura e tanta paura per Ciro Immobile. Il bomber e capitano della Lazio, infatti, è stato aggredito verbalmente da un tifoso di fronte al figlio Mattia, di 4 anni e mezzo. Mercoledì 13 l’attaccante della Lazio si trovava nel traffico con il più piccolo dei suoi bambini, quando un uomo, avendolo riconosciuto, è perfino sceso dalla macchina per avvicinarsi al bomber.

Offesa anche la moglie Jessica



Nessuno è intervenuto a difesa del campione: Immobile non ha voluto rispondere alle ingiurie per non rischiare che la situazione degenerasse. Il bambino, infatti, era molto spaventato. Anche la moglie Jessica, giovedì 14, è stata oggetto di insulti per strada. Anche in questo caso con lei c’erano le bambine. Da mesi la famiglia Immobile ha fatto emergere una certa insofferenza per gli attacchi molto pesanti che riceve sui social, ma allo stadio il giocatore della Lazio non è mai stato criticato e anzi, al contrario, è sempre stato sostenuto.

“Sarri via per colpa tua”: le accuse a Immobile



Negli ultimi giorni però in molti lo hanno individuato come uno dei “traditori” di Sarri. Per i tifosi il tecnico martedì 12 avrebbe deciso di rassegnare le dimissioni proprio a causa del comportamento dei veterani (fra i quali, ovviamente, ci sarebbe anche Immobile). Per questo negli ultimi giorni la tensione sta aumentando. E Immobile si è ormai deciso a lasciare la Lazio a fine stagione. “Toglierò il disturbo”, avrebbe confidato ad alcuni amici.

(Foto: Instagram)

