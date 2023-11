Paura per un pizzaiolo ad Ustica in arresto cardiaco: interviene l’elisoccorso

I medici, dopo aver stabilizzato l'uomo, lo hanno trasferito all’ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverato con prognosi riservata

Paura per un 44enne pizzaiolo palermitano. L’uomo stava lavorando in una pizzeria ad Ustica (Palermo) ,quando ha accusato un malore ed è caduto per terra. Lanciato l’allarme dai presenti, sul posto è intervenuta la guardia medica che ha cercato di rianimare l’uomo con il massaggio cardiaco.

L’intervento dell’elisoccorso

Poco dopo è stato allertato l’intervento dell’elisoccorso. Grazie al tempestivo aiuto del medico rianimatore, il cuore del 44enne ha ripreso a battere. I medici, dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno trasferito all’ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.