Pd: Cracolici: “Chinnici? Abbiamo sopravvalutato sua capacità di interpretare valori”

Il presidente della Commissione Antimafia Ars e deputato dem commenta il passaggio dell'eurodeputata a Forza Italia.

“Caterina Chinnici dovrà interrogarsi rispetto alla sua storia e alla sua coerenza per le quali è stata candidata ed eletta interpretando il senso di questi valori. Forse andrebbe detto con onestà che abbiamo sopravvalutato la sua capacità di interpretare questa speranza agli occhi degli elettori”. Così il presidente della Commissione Antimafia Ars e deputato dem Antonello Cracolici commenta all’Adnkronos il passaggio dell’eurodeputata Caterina Chinnici a Forza Italia.

Candidatura inadeguata

In un’intervista al Corriere della Sera, Chinnici afferma di essersi sentita “molto sola” su temi come sicurezza e giustizia. “Sola nel Pd? – replica Cracolici – Per la verità è stata lei a non aver sostenuto il Partito democratico e le forze del centro sinistra”. E aggiunge: “Trovo insopportabile questo tentativo di gettare sul Pd l’evidente inadeguatezza della sua candidatura alla presidenza alle Regionali”.