Pd Trapani, Di Pasquale nuova segretaria provinciale

La neo eletta leader deve ricostruire dalla cenere: “C’è bisogno di un partito aperto ed accogliente, dobbiamo occuparci di temi che interessano veramente e direttamente le persone”

TRAPANI – Il Pd di Trapani ha un nuovo segretario, anzi, una nuova segretaria. Astrid Di Pasquale è stata eletta all’unanimità dei presenti al congresso e per acclamazione. Cosa dovrà fare? Ricostruire un partito che ha “bruciato” il segretario precedente, Andrea Rallo.

La versione ufficiale è di una semplicità unica: ha deciso di raggiungere il figlio all’estero per un bel po’ di tempo. La versione ufficiosa, condita d’indiscrezioni, ma con quotazioni alte nel dibattito interno, dice invece che l’ex segretario ha gradito sempre meno l’appiattimento dem sull’amministrazione del sindaco Giacomo Tranchida – anche lui tesserato Pd ma non in quel di Trapani che amministra ma nella sua natia Valderice – ed ha deciso di passare la mano. Farà comunque parte della nuova direzione comunale.

Tanti problemi per la neo segretaria del Pd di Trapani

La neo segretaria è già finita nel tritacarne dei dubbi: troppo a sinistra (viene dal Movimento Studentesco, è stata candidata per i grillini), autonoma ma non troppo, fintamente non tranchidiana, oppure fintamente tranchidiana. E chi più ne ha più ne metta. Lei ha provato ad anticipare critiche e commenti: “Dobbiamo occuparci dei temi che interessano veramente e direttamente le persone”.

Ed ancora: “Dobbiamo attivare relazioni con il tessuto economico, con il terzo settore, e l’associazionismo, riannodare i fili con il mondo della scuola e dell’accoglienza. Uscire dal partito e rivolgerci alla società civile”. Cose che il Pd cittadino ha stentato a fare in questi anni. La segretaria ha calato l’asso pigliatutto: “C’è bisogno di un partito aperto ed accogliente”. Quindi, di un altro partito.

Quello che vuole costruire la segretaria punta ad incontrare “la Trapani vera, che lavora e produce, che ha studiato, quella che non ha voce ma che ha tanto da dire ed ha bisogno di uno spazio pubblico innovativo e condiviso”.

Scontato il sostegno all’amministrazione Tranchida

Ha provato anche a sciogliere il nodo Tranchida, sostenuto da una coalizione di liste civiche che hanno tenuto a distanza i partiti, pure il Pd, con i democratici che si sono candidati in versione “civica”. Scontato il sostegno all’amministrazione – in giunta c’è un assessore dei dem e nel frattempo è stato costituito il gruppo consiliare –, la segretaria ha però aggiunto che il partito sarà chiamato a tradurlo “in un apporto sempre più costante e di progettualità”.

In sintesi: il Pd vuole dire la sua più di quanto sia riuscito a fare finora. L’elezione della dem Di Pasquale è frutto di effetti a catena: il nuovo corso di Elly Schlein, le Europee, il tentativo di spezzare una lunga scia di scontri a livello provinciale. Il Pd del capoluogo ha tre anime e qualche battitore libero: l’area dell’onorevole Dario Safina, quella del segretario di federazione e della presidente dell’assemblea provinciale Valentina Villabuona e gli ex socialisti dell’assessore Peppe Pellegrino, che esprimono il presidente Salvatore Tarantino, rieletto al congresso. Tra i battitori liberi, l’ex assessore del Comune di Palermo Paolo Petralia Camassa.