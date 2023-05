Peculato e falso, 7 anni all’ex medico personale di Crocetta

Il Tribunale di Palermo ha condannato a 7 anni di carcere Matteo Tutino, l’ex medico personale di Rosario Crocetta, accusato di peculato e falso. Prescritti gli altri reati per cui era a processo Matteo Tutino, ex primario di chirurgia plastica dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il collegio della terza sezione del tribunale presieduta da Fabrizio La Cascia ha condannato a quattro anni anche l’ex direttore generale dell’ospedale palermitano Giacomo Sampieri per l’accusa di concorso in peculato. Assolto, invece, l’ex primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale, Damiano Mazarese.