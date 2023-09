Grave incidente in via Roma, pedone travolto da auto: in codice rosso al Civico

Un ferito grave dopo l'ennesimo incidente a Palermo: si tratta di un turista italo-americano.

Ancora un pedone investito a Palermo, in via Roma: in seguito al terribile incidente, è rimasto gravemente ferito un turista italo-americano.

Si tratta di F.B., 72 anni.

Pedone investito in via Roma a Palermo

Il sinistro è avvenuto ieri sera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 73enne sarebbe stato travolto da un’auto – a quanto pare sprovvista di assicurazione – mentre attraversava la strada a ridosso delle strisce pedonali.

L’incidente ha interessato l’incrocio tra via Roma e via Mariano. Il pedone investito, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Avrebbe riportato delle fratture e le sue condizioni sarebbero gravi.

La persona alla guida dell’auto adesso rischierebbe una denuncia per lesioni e l’illecito amministrativo per la mancanza di assicurazione nel veicolo guidato. Sul caso sono in corso le indagini degli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale.

Il caso in via della Libertà

Un incidente simile si era verificato poco meno di una settimana fa in via Libertà, sempre a Palermo, dove un pedone è rimasto ferito dopo essere stato travolto da uno scooter. Anche se fortunatamente le lesioni riportate sembrano non essersi rivelate gravi, per l’uomo – un 63enne – si è rivelato comunque necessario il trasferimento all’ospedale Villa Sofia per accertamenti.

Immagine di repertorio