Paura in via della Libertà, pedone travolto da scooter: 63enne in ospedale

Incidente a Palermo nella tarda mattina: ferito un pedone di 63 anni.

Si è registrato nella mattinata un nuovo incidente a Palermo, per l’esattezza in via Libertà, dove un pedone è stato investito da uno scooter.

Per l’uomo, 63 anni, è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Pedone investito in via Libertà a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 63enne sarebbe stato travolto tra via della Libertà e via Mondini mentre stava attraversando in mezzo alle auto incolonnate.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’incidente, sono intervenuti gli operatori del 118 per trasferire il malcapitato all’ospedale Villa Sofia per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, sembra che le sue condizioni non siano gravi.

Ancora impatti in città

Nelle scorse ore, per l’esattezza nella notte, si è registrato un altro incidente: tra via Emiro Giafar e Via Giuseppe Cirincione, una donna di 30 anni alla guida di una Fiat Panda avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantata contro una Renault Kangoo in sosta. La giovane sarebbe rimasta ferita, ma fortunatamente sembra non in maniera grave.

Si è concluso in maniera tragica un altro incidente, quello che ha coinvolto il 20enne palermitano Fabrizio Francesco Mannino. Il giovane è morto dopo alcuni giorni di agonia in ospedale a Pistoia: dalla scorsa domenica era in coma irreversibile a causa delle ferite riportate in seguito a un violento impatto tra due moto (una delle quali condotte dallo studente palermitano, in Toscana per fare visita alla fidanzata).

Immagine di repertorio