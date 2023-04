"Pelato di m...., ti mangio il cuore": un turno di squalifica al vice di Allegri per gli insulti a Spalletti

Al termine di Juve-Napoli, il vice di Max Allegri si sarebbe lasciato andare a pesanti dichiarazioni nei confronti del tecnico azzurro

Il vice allenatore della Juventus, Marco Landucci, è stato sanzionato con una giornata di squalifica ed una multa di 5000 euro dal giudice sportivo a seguito delle frasi rivolte al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine della sfida di domenica sera vinta dai partenopei al fotofinish grazie al gol di Raspadori.

Le frasi di Landucci a Spalletti

Il vice di Max Allegri, mentre si avviava negli spogliatoi dopo il fischio finale, avrebbe proferito le seguenti parole rivolgendosi al mister di Certaldo: “Pelato di m…., ti mangio il cuore”.

Dichiarazioni pesanti, che sono state intercettate prontamente dall‘ispettore federale presente a bordocampo e messe a referto.

Oggi, come scritto poco sopra, sono arrivate le sanzioni a carico di Landucci, che non potrà sedere in panchina nella sfida che la Juventus disputerà nel prossimo turno di campionato a Bologna.