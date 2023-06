Pensionato morto in casa a Palermo: ipotesi corto circuito

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato un corto circuito la causa dell'incendio che ha ucciso un pensionato a Monreale

Potrebbe essere stato un corto circuito la causa all’origine del rogo divampato nel primo pomeriggio in un appartamento al pianoterra di uno stabile in via dei Frati minori a San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Palermo) e costato la vita a un uomo di 78 anni.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della camera da letto in corrispondenza di un termoventilatore. “Il rogo ha prodotto fumi di combustione che hanno invaso l’intero appartamento”, fanno sapere i vigili del fuoco, intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni cittadini.

Durante le operazioni di spegnimento, che si sono concluse intorno alle 16.30, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita del pensionato. L’anziano è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri e polizia.