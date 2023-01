Pensioni, Calderone: “Impegno per rivedere Opzione Donna. Stop interventi tampone”

Il ministro Calderone su pensioni e Opzione Donna: "Al lavoro per rivedere passaggi della norma. Pensiamo anche al futuro dei giovani".

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, tranquillizza i sindacati al tavolo della riforma sulle pensioni attualmente in corso tra Governo e parti sociali. All’incontro sono presenti anche il sottosegretario Claudio Durigon, il sottosegretario al Mef, Federico Freni e il presidente Inps, Pasquale Tridico.

“Alcuni interventi non hanno portato consenso, come Opzione Donna. Comunque vi è il massimo impegno per trovare misure per rivedere alcuni passaggi della norma“, ha affermato il ministro.

Calderone: “Giorno 8 febbraio incontro su giovani e donne”

“Il tema donna e giovani non è soltanto in Opzione Donna, ma permea tutto il sistema, per cui da questo tavolo devono uscire soluzioni”, ha aggiunto. Il ministro ha sottolineato, inoltre, che l’8 febbraio potrebbe essere una data utile per fissare un incontro di approfondimento su giovani e donne.

“Basta interventi tampone. Il tavolo è stato convocato con un obiettivo alto, per dare risposte a chi sta uscendo ora ma anche guardando al futuro previdenziale dei giovani”, ha aggiunto il ministro, facendo riferimento sempre alla riforma.

“È un impegno preso insieme, è una priorità. Serve per inquadrare gli interventi fatti in Legge di Bilancio. Questo non è un tavolo allargato come quello sulla sicurezza, serve per creare una agenda per le riflessioni sul sistema pensionistico. Il ministero ascolterà tutti coloro che vorranno portare contributi”, conclude.