Pensioni di aprile 2024 in ritardo: le date del pagamento e le novità su aumenti e trattenute

A causa della Pasquetta, le pensioni arrivano un giorno dopo: ecco tutte le informazioni dell'Inps sui pagamenti di aprile.

Le pensioni di marzo arriveranno a aprile 2024: ecco tutte le informazioni dall’Inps su cedolino, date del pagamento, aumenti e trattenute.

Quando pagano le pensioni di aprile 2024, calendario pagamento

Normalmente il pagamento avviene con valuta nel primo giorno bancabile. Essendo lunedì 1 aprile festivo – è infatti il giorno di Pasquetta – il pagamento avverrà con valuta giorno 2 aprile. Data unica sia per chi riceve la somma in accredito in banca che sul conto di Poste Italiane.

Pagamento pensioni aprile 2024 alla Posta

Per il ritiro delle pensioni negli uffici postali, si seguirà orientativamente il seguente calendario (si consiglia di verificare il calendario delle singole sedi):

Cognomi A-C : martedì 2 aprile;

: martedì 2 aprile; Cognomi D-K : mercoledì 3 aprile;

: mercoledì 3 aprile; Cognomi L-P : giovedì 4 aprile;

: giovedì 4 aprile; Cognomi Q-Z: venerdì 5 aprile.

Il cedolino

Per visualizzare il cedolino della pensione basta accedere all’apposito portale online messo a disposizione dall’Inps per tutti i beneficiari.

Aumenti, trattenute e conguagli: le informazioni utili

A gennaio 2024 l’Inps ha proceduto con la rivalutazione delle pensioni, con indice di rivalutazione pari al 5,4% (calcolato in base all’andamento dell’inflazione per le pensioni e tutte le agevolazioni Inps). Questo ha portato a un aumento degli importi delle pensioni e di altre prestazioni Inps (come l’assegno unico).

A partire dal pagamento delle pensioni di marzo 2024, l’Inps ha annunciato che verranno introdotte le novità del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 relative all’Irpef. Nelle pensioni di aprile 2024, l’Inps annuncia che, oltre all’IRPEF mensile, verranno trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Nella Certificazione Unica 2024 si potranno certificare le somme conguagliate.

Pensioni marzo 2024, ci sono aumenti?

Da marzo 2024 sulle pensioni “la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023″. Eventuali aumenti seguiti all’applicazione delle nuove aliquote IRPEF, quindi, sono già stati corrisposti a marzo 2024 e – per la maggior parte dei beneficiari – ad aprile non si prevedono aumenti degli importi delle pensioni. Se qualcuno non avesse ricevuto la somma – e gli arretrati di gennaio e febbraio -, pur rientrando nelle fasce di reddito previste dalla nuova legge, allora nel cedolino di aprile potrebbe esserci un lieve aumento. Per confermare, basta accedere al proprio cedolino online sul portale Inps e verificare.

Irpef, cosa cambia nel 2024

