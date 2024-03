Vacanze di Pasqua 2024: i giorni di chiusura delle scuole in Sicilia

Manca poco meno di un mese e gli studenti siciliani potranno godere di una piccola pausa scolastica.

Alla fine di questo mese gli studenti potranno godere di una piccola pausa, con le vacanze di Pasqua 2024. Quest’anno, infatti, la domenica delle Palme sarà domenica 24 marzo, dunque Pasqua cadrà domenica 31 marzo. Il giorno successivo, lunedì 1 aprile, si festeggerà il Lunedì dell’Angelo o Pasquetta.

Gli studenti italiani, quindi, potranno beneficiare di quasi una settimana di vacanza. Il calendario dei giorni di vacanza per Pasqua 2024 è uguale per tutte le regioni: da giovedì 28 marzo 2024 a martedì 2 aprile 2024 compreso, tranne per gli alunni della Valle d’Aosta che rientrano martedì 2 aprile.

Le vacanze di Pasqua 2024 dureranno come di consueto poco meno di una settimana: dal 28 marzo al 2 aprile 2024 in quasi tutte le regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta, dove gli studenti rientreranno a scuola il martedì 2. Ecco il calendario regione per regione:

Valle d’Aosta: dal 28 marzo al 1 aprile (compreso);

Sicilia: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Lombardia: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Molise: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Emilia Romagna: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Friuli Venezia Giulia: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso);

Trentino: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Lazio: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Campania: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Veneto: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Marche: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Liguria: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Piemonte: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Abruzzo: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Basilicata: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Calabria: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Puglia: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Sardegna: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Toscana: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

Umbria: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compreso);

provincia di Bolzano: dal 28 marzo al 2 aprile (compreso).

La riapertura delle scuole dopo le vacanze di Pasqua 2024

Le scuole, dunque, riapriranno le loro porte solo mercoledì 3 aprile. Gli studenti dovranno aspettare giovedì 25 aprile per nuove vacanze scolastiche, in occasione del ponte della Liberazione. Alcune regioni hanno, infatti, già deliberato la sospensione delle lezioni anche per il 26 e 27 aprile, come Calabria, Campania, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto. Nella provincia di Bolzano, solo il 26 aprile.