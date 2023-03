Personale Regione, tanti ostacoli per rinnovo contratto. Messina: “Al lavoro per soluzione”

Nel corso dell'audizione in Commissione sono stati analizzati tutti gli ostacoli che impediscono la riforma organica.

“Stiamo cercando di risolvere le tante questioni legate alla gestione del personale regionale, che ormai da tempo manifesta insofferenza rispetto a una cristallizzazione delle carriere che mortifica le legittime aspettative di riqualificazione, riclassificazione e progressione”.

Messina: “Tema a cuore del Governo Schifani”

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Funzione pubblica Andrea Messina dopo essere stato ascoltato dalla Commissione Bilancio dell’Ars assieme ai funzionari del dipartimento e alle rappresentanze sindacali della funzione pubblica.

“Quello del personale – ha aggiunto Messina – è un tema che sta a cuore al Governo Schifani che, intanto, intende mettere fine alla gestione commissariale dell’Aran Sicilia con la nomina del comitato direttivo che darà avvio alla contrattazione per il rinnovo del contratto di lavoro 2019-2021“.

Personale Regioni, i problemi da risolvere

Durante l’audizione sono stati evidenziati quelli che sono gli ostacoli che attualmente impediscono di procedere con una organica riforma dell’ordinamento professionale: le norme statali, infatti, ad oggi consentono per la riclassificazione del personale regionale soltanto il ricorso ad uno stanziamento pari allo 0,55% dell’attuale dotazione.

La copertura finanziaria dovrà essere inserita nel cosiddetto “collegato” alla Legge di stabilità regionale, di prossima discussione all’Ars. È stato chiarito, inoltre, che, per effetto delle norme vigenti, le eventuali economie che deriveranno dall’applicazione dei rinnovi contrattuali non potranno essere utilizzate per incrementare i fondi necessari per la riclassificazione.