Perugia, maltrattamenti a disabili in comunità: 3 arresti

Tre persone sono finite in manette a Perugia con l’accusa di aver inflitto maltrattamenti su disabili all’interno di una comunità.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, i 3 avrebbero recato abusi sia fisici che psicologici, con umiliazioni, botte, schiaffi, calci e pugni.

Le violenze sarebbero avvenute davanti ad altri ospiti e, talvolta, anche in presenza di altri operatori che non sarebbero mai intervenuti per difendere i disabili, né avrebbero mai denunciato i fatti alle autorità.

I Carabinieri, su disposizione del Gip del Tribunale di Perugia, hanno eseguito la misura cautelare nei confronti dei 3 indagati, relegandoli agli arresti domiciliari.