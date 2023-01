Perugia-Palermo 3-3, zampata di Brunori nel finale: per i rosanero sesto risultato utile consecutivo

Rocambolesco pareggio esterno per la squadra di Corini nella prima gara del 2023. Venerdì 20 gennaio i rosanero ospitano il Bari

Il 2023 del Palermo inizia con un rocambolesco pareggio esterno. I rosanero acciuffano il 3-3 al “Curi” di Perugia grazie alla zampata vincente di capitan Brunori (decima rete stagionale). La squadra di Eugenio Corini prolunga la striscia di risultati utili consecutivi, arrivata a sei gare. Tanta sofferenza e parecchi svarioni difensivi per Pigliacelli e compagni che soffrono per lunghi tratti del match la velocità d’azione dei biancorossi di Eugenio Castori. La gara la sblocca Di Serio (3′), prima del raddoppio (7)’ di Casasola su calcio di rigore (molti dubbo) e la rete di Marconi ad accorciare le distanze (23′), Prima del riposo Olivieri (tra i migliori in campo) sigla la terza per gli umbri. Nella seconda frazione di gioco il Palermo segna la seconda rete con Valente e chiude sul 3-3 con l’attaccante italo-brasiliano. Punto che muove la classifica dei siciliani che salgono al dodicesimo posto con 25 punti. Perugia penultimo con 20. Venerdì prossimo (20 gennaio, ore 20.30) i rosanero tornano in campo allo stadio “Barbera”: l’avversario è il Bari che ha sconfitto 4-0 il Parma.

I moduli

Formazioni iniziali senza sorprese. Corini conferma lo schieramento 3-5-2: in porta Pigliacelli, difesa con Mateju, Nedelcearu e Marconi; robusto centrocampo con Valente, Segre (ex di turno), Gomes, Saric e Sala; in avanti il tandem offensivo composto da capitan Brunori e Di Mariano. Castori, tecnico degli umbri, risponde con identico modulo: a difendere la porta dei biancorossi c’e’ Gori; difesa con Sgarbi, Curado e il capitano Dell’Orco; a centrocampo Casasola, Santoro, Bartolomei, Luperini (ex rosanero) e Lisi; in attacco Olivieri al fianco Di Serio.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti ed al 2′ padroni di casa sbloccano il punteggio: Di Serio raccoglie palla sulla sinistra, entra in area (difesa rosanero distratta) e infila Pigliacelli (al secondo tiro) per l’1-0 Perugia. Inizio shock per il Palermo che al 7′ subisce il raddoppio: fallo di Gomes (molto dubbio) su Lisi e calcio di rigore che Casasola non sbaglia: 2-0. Al 12′ ancora la squadra di Castori, padrona assoluta del campo: tiro di Lisi bloccato da Pigliacelli. Al 16′ Olivieri a tu per tu con Pigliacelli mancava il tris. Il Palermo soffre il gioco dell’avversario ma al 23′ accorcia le distanze: calcio di punizione di Valente e colpo di testa vincente di Marconi per il 2-1. Ottimo contropiede dei biancorossi (33′) e forte conclusione di Di Serio con palla sopra la traversa della porta rosanero. Al 36′ la terza rete del Perugia: veloce azione finalizzata nel migliore dei modi da Olivieri con un tiro a girare che infila Pigliacelli. Al 40′ l’incontenibile Olivieri si invola sulla destra e calcia in porta con il portiere che alza in angolo. Al 46′ ci prova anche l’ex rosanero Luperini ma senza fortuna.

Secondo tempo

Castori inserire Paz al posto di Lisi e al 3′ il Palermo accorcia ancora le distanze con Valente il cui tiro viene deviato da Santoro nella porta umbra. Al 7′ Di Serio calcia di prima intenzione con palla alzata da Pigliacelli in angolo. Al 21′ Corini inserisce due giocatori: dentro Broh e Soleri, fuori Segre e Di Mariano. Al 23′ colpo di testa debole di Marconi (cross di Sala) facile preda per l’attento Gori. Il tecnico dei rosanero si gioca anche la carta Vido (32′) al posto di Saric. Al 38′ ancora sostituzioni per Corini per cercare di acciuffare il pareggio: fuori Marconi e Gomes, dentro Bettella e Damiani. Al 44′ il Palermo pareggia: cross debole dalla destra e tocco vincente di Brunori con palla in fondo al sacco: 3-3.

Il tabellino

PERUGIA (3-5-2): Gori 6; Sgarbi 6, Curado 6, Dell’Orco 6; Casasola 6.5 (44’st Rosi sv), Santoro 6 (36’st Iannoni sv), Bartolomei 6, Luperini 6, Lisi 5.5 (1’st Paz 5); Olivieri 7 (36’st Matos 6), Di Serio 6.5 (18’st Di Carmine 5.5). In panchina: Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Melchiorri, Kouan, Beghetto. Allenatore: Castori 6

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 5.5, Nedelcearu 5.5, Marconi 6 (38’st Bettella 5.5); Valente 6, Segre 5.5 (20’st Broh 5.5), Gomes 5 (38’st Damiani sv), Saric 5.5 (32’st Vido 5), Sala 5.5; Brunori 6, Di Mariano 6 (20’st Soleri 5.5). In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Lancini. Allenatore: Corini 6

Arbitro: Marcenaro (Genova) 6.

Reti: 3′ Di Serio, 7′ Casasola (rigore), 23′ Marconi, 36′ Olivieri, 48′ Valente, 88′ Brunori,

Note: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 11mila circa. Ammoniti: Di Serio, Lisi, Santoro, Curado, Segre, Broh. Angoli: 2-1. Recupero: 2′; 4′