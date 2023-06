Pestato a sangue al culmine di una lite in strada: 42enne muore in ospedale

Un 42enne di origini romene dovrà rispondere dell'accusa di omicidio

Tivoli (RM) è sotto choc: troppo grande il dolore di parenti, amici e conoscenti per la morte del 41enne Alessandro Castellaccio, lo scorso 18 giugno trovato in fin di vita in via Domenico Giuliani dopo una lite in strada. Alessandro è spirato in ospedale venerdì 23 giugno, nel reparto di Terapia Intensiva del policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato in coma farmacologico a causa di una emorragia cerebrale.

Accusato di omicidio

A causarla la violenta lite, finita con un pestaggio, subito da un 42enne cittadino romeno. Quando i militari erano arrivati sul posto avevano trovato entrambi i contendenti feriti. La situazione apparsa immediatamente critica era quella di Castellaccio, che giaceva a terra privo di conoscenza. Il 42enne di origini romene, anche lui accompagnato in ospedale e dimesso con 25 giorni di prognosi, era stato accusato di lesioni gravissime. Adesso dovrà rispondere, con tutta probabilità, dell’accusa di omicidio.