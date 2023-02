Piazza Armerina, la crescita passa dal turismo

L’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Cammarata e l’assessore Messina, alla Bit di Milano per promuovere i tesori culturali del territorio e lanciare le nuove iniziative

PIAZZA ARMERINA (EN) – La Borsa internazionale del turismo di Milano, una delle Fiere internazionali incentrate sul turismo più importanti del mondo, è ritornata alla grande nel 2023 con numeri molto importanti, contraddistinti dalla presenza di oltre mille espositori provenienti da 45 Paesi, cinquecento buyer profilati ad alta capacità di spesa e un’affluenza estremamente rilevante. Una delle realtà partecipanti alla Bit è stata Piazza Armerina, rappresentata dal sindaco Nino Cammarata e dall’assessore al Turismo Ettore Messina, invitati allo stand Sicilia direttamente dall’assessorato al Turismo della Regione.

La presenza di Piazza Armerina alla Bit non è stata una novità: nell’edizione pre-pandemia infatti l’Amministrazione piazzese aveva già partecipato, promuovendo la città come quella del Palio dei Normanni e della Villa Romana del casale “di notte”, dimostrando la forte attenzione al tema del turismo come fondamentale spinta economica per la comunità. Il sindaco Cammarata e l’assessore Messina hanno partecipato alla Fiera anche con l’intento di promuovere e presentare il Forum della Pace, che si terrà a Piazza Armerina tra il 27 e il 29 marzo e che vedrà la presenza di centinaia di studenti e cadetti provenienti da tutto il mondo per parlare appunto di un tema di straordinaria attualità in questo periodo storico.

La presenza dell’Amministrazione comunale piazzese alla Bit ha inoltre avuto come effetto quello di puntare l’attenzione non solo sui due siti di grande interesse della città, ma anche su tutti gli eventi organizzati dall’assessorato al turismo grazie a un importante finanziamento del Ministero. Oltre infatti al Carnevale, grazie al finanziamento del ministero del Turismo è stato possibile installare delle luminarie molto particolari e organizzare il “Barock Festival” che si svolgerà in aprile.

“La presenza della nostra Amministrazione a un evento così importante – ha dichiarato il primo cittadino piazzese Nino Cammarata – è la dimostrazione dell’attenzione e dell’importanza che diamo al turismo come importante spinta economica per la nostra comunità. Abbiamo presentato al mondo le bellezze di Piazza Armerina e le nostre iniziative turistiche e siamo grati all’assessorato regionale al Turismo per l’invito e l’importante possibilità fornita alla nostra comunità”.

“Mi dispiace – ha poi continuato Cammarata – come a volte gli organi di stampa si concentrino più sui problemi della comunità, dovuti spesso a cause di forza maggiore che a mancanze dell’Amministrazione, piuttosto che parlare della bontà delle iniziative portate avanti con forza. Nonostante questo però, sia io che la mia Amministrazione siamo concentrati ad andare avanti e a creare un forte appeal per la comunità, con la speranza di valorizzare le bellezze locali e avere un ritorno economico dal turismo”.