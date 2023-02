Piazza Armerina, oltre tre milioni di euro per la rete idrica

Firmato dal sindaco Cammarata il provvedimento per gli interventi previsti nel quartiere Casalotto. Il primo cittadino: "Eviteremo finalmente quei disagi che negli anni i residenti della zona"

PIAZZA ARMERINA (EN) – Sono giorni importanti per l’Amministrazione comunale, che come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Nino Cammarata ha provveduto a consegnare i lavori per il rifacimento completo dell’impianto idrico del Quartiere Casalotto.

Il problema degli impianti idrici vetusti, ma soprattutto poco funzionali, è da tanto tempo una piaga della provincia ennese e in generale della parte interna della Sicilia. Ancora oggi, infatti, moltissimi cittadini di quelle zone sono costretti a subire notevoli disagi e addirittura la mancanza di acqua per giorni a causa di una rete idrica che presenta perdite considerevoli.

A Piazza Armerina, uno dei quartieri più colpiti dai problemi idrici è senza ombra di dubbio il Casalotto, ultimo rione piazzese in cui la rete idrica non è mai stata soggetta a lavori di miglioramento o interventi sostanziali. Proprio per questo, l’Amministrazione Cammarata si è impegnata per ottenere dei finanziamenti che potessero risolvere le criticità denunciate con un intervento sostanziale e definitivamente riparatore.

Per questo nei giorni scorsi il sindaco ha firmato la delibera per l’inizio dei lavori di rifacimento dell’intera rete grazie a un finanziamento statale proveniente dal ministero delle Infrastrutture nell’ambito del Programma operativo nazionale “Infrastrutture e Reti” e “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”. L’importo dei lavori è di 3.225.797,67 euro e il cantiere verrà allestito nei prossimi giorni così da velocizzare l’intervento e creare meno disagi agli abitanti del quartiere e a tutti i cittadini di Piazza Armerina.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata – e convinti che il rifacimento dell’intera rete idrica del quartiere Casalotto eviterà finalmente tutti quei disagi che negli anni gli abitanti della zona hanno dovuto subire. Il problema delle reti idriche e in generale della mancanza di acqua attanaglia da tempo il nostro territorio e proprio per questo l’intervento sulle infrastrutture è sempre stato una priorità per la nostra amministrazione”.

“I lavori – ha concluso il primo cittadino piazzese – inizieranno nei prossimi giorni e speriamo possano recare meno disturbo possibile ai nostri cittadini, che finalmente potranno godere di un servizio continuo e con meno disagi possibili”.