Piazza Armerina, soluzione d’emergenza per la scuola Falcone-Cascino

Dopo i danni provocati dalle recenti piogge, il Comune piazzese è stato costretto a chiudere una parte dell’istituto. Per non creare ulteriori disagi gli alunni sono stati trasferiti

PIAZZA ARMERINA (EN) – Il maltempo che si è abbattuto con forza sulla Sicilia ha creato notevoli disagi ai cittadini dell’Isola, soprattutto nella parte centro-orientale della regione. A farne le spese sono stati molti comuni che hanno subito danni a strutture e strade, che hanno creato e creano tutt’ora notevoli difficoltà alle comunità. Uno dei centri interessati è Piazza Armerina, il cui sindaco Nino Cammarata ha voluto informare i propri cittadini sulle problematiche sorte all’interno dei confini cittadini e sulle azioni messe in campo per risolverle.

Tra i vari temi, il sindaco piazzese ha voluto fare il punto sulla questione del plesso scolastico Falcone-Cascino (ex San Pietro), che dopo le forti piogge ha riportato dei danni strutturali su cui bisognerà intervenire. Già nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale aveva informato la comunità sulla necessità di una ricognizione della Protezione civile nei locali della scuola. Tale ricognizione, seguita da altre svolte nei giorni successivi, ha evidenziato criticità dovute a infiltrazioni d’acqua provenienti dai tetti. In particolare, il corpo centrale del secondo piano della struttura ha riportato notevoli danni dovuti dalle infiltrazioni, che hanno costretto l’Amministrazione piazzese a un’ordinanza di chiusura della parte incriminata.

In seguito si è svolta inoltre un’importante riunione tra il dirigente scolastico, il corpo docenti e l’Amministrazione comunale di Piazza Armerina in cui sono state discusse e ideate varie proposte per il normale svolgimento delle lezioni per tutti gli studenti ed è stato individuato un immobile vicino la struttura scolastica Falcone-Cascino, in cui saranno trasferite le classi le cui aule non sono più agibili.

“Il meteo avverso che si è abbattuto sulla Sicilia – ha dichiarato il sindaco Nino Cammarata – ha creato vari disagi anche nella nostra comunità, ma nonostante ciò l’Amministrazione comunale ha lavorato per trovare celeri soluzioni a tutte le problematiche accorse. Siamo stati costretti a emanare un’ordinanza di chiusura del corpo centrale del secondo piano del plesso scolastico Falcone-Cascino, ma grazie all’aiuto del preside e di tutto il corpo insegnanti della scuola, che a nome di tutta la comunità voglio ringraziare, siamo riusciti a individuare un nuovo immobile che permetterà a tutti i nostri giovani studenti di poter frequentare normalmente le lezioni”.

“Lavoreremo senza sosta – ha concluso il primo cittadino piazzese – per fare in modo che il problema strutturale possa rientrare il prima possibile, e per far sì che i nostri studenti possano rientrare presto nelle loro classi che ora sono inagibili”.