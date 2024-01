A Piazza Armerina turisti aumentati del 24%

Un punto sul progetto Viaggio nella luce e nella musica della storia, pensato per valorizzare i territori in cui sono presenti siti Unesco: visitatori cresciuti rispetto ai numeri pre pandemia

PIAZZA ARMERINA (EN) – A conclusione del progetto Viaggio nella luce e nella musica della storia – realizzato dal Comune con un finanziamento del ministero del Turismo a sostegno della valorizzazione dei centri a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti compresi nella World heritage list dell’Unesco e dei territori appartenenti alla rete delle città creative dell’Unesco – i responsabili dell’iniziativa hanno tirato le somme degli obiettivi raggiunti.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di innovare l’immagine di Piazza Armerina creando, nello specifico, nuove occasioni per conoscerla e frequentarla. I risultati raggiunti con l’attivazione di nuovi prodotti culturali, l’utilizzo di nuovi linguaggi capaci di rivolgersi a un nuovo pubblico rappresentano per gli organizzatori la più importante eredità di questa esperienza e, al tempo stesso, suggeriscono indicazioni importanti per il futuro.

Il progetto si è articolato in due distinti assi di intervento: uno volto a promuovere e far conoscere in modo più approfondito Piazza Armerina quale destinazione turistica, il secondo volto a creare e rafforzarne l’attrattività.

“Con il primo asse – hanno sottolineato gli organizzatori – ci si è focalizzati sugli aspetti comunicativi e promozionali attraverso la elaborazione di un piano di comunicazione innovativo, basato su una serie integrata di interventi nel digitale prevalentemente sponsorizzata e realizzando una app che, una volta a regime, potrà promuovere la città, il suo patrimonio e i suoi eventi. L’app, già dal nome Vieni ApPiazzaarmerina, rappresenta uno strumento di promozione da remoto, che inviterà il turista a visitare la città, e al contempo sarà uno strumento di scoperta della stessa durante la permanenza, fornendo approfondimenti, suggerimenti e stimoli per scoprirne i suoi tesori.

Per la prima volta, dal 28 al 30 aprile, si è svolto il Barock Festival, un evento di arte, musica e rigenerazione urbana che ha invaso strade, piazze e monumenti della città con un ricchissimo programma di concerti e performance che hanno permesso di far dialogare i luoghi del Barocco con importanti esponenti del rock, della musica d’autore e delle nuove tendenze. In parallelo la Città è stata palcoscenico di Luci d’Artista, installazioni luminose progettate e realizzate da giovani artisti provenienti dalle Accademie di Belle arti italiane e Centri di alta formazione artistica”.

Il Comune di Piazza Armerina si è potuto avvalere della collaborazione di due importanti partner selezionati attraverso una procedura, a evidenza pubblica, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad un Partenariato speciale Pubblico privato (ai sensi dell’articolo 151, comma 3, del Dlgs n.50/2016 e successive modificazioni). In questo modo Civita Sicilia e Georgia Lo Faro Eventi hanno condiviso con l’Amministrazione questo innovativo percorso.

Il progetto ha contribuito al raggiungimento dell’importante obiettivo di recuperare il trend di affluenza pre-pandemia. Nel 2023 infatti, escluso il mese di dicembre, sono state registrate a Piazza Armerina oltre 38 mila presenze, il 24% più in più rispetto al 2019.