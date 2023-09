Pietraperzia, buone nuove per l’ex convento Santa Maria di Gesù

Con un’apposita perizia di variante sono stati sbloccati gli interventi, rimasti fermi per un anno e mezzo, sulla struttura destinata a diventare la nuova Biblioteca comunale di Pietraperzia

PIETRAPERZIA (EN) – Una svolta per i lavori nell’ex convento Santa Maria di Gesù, dopo che per un anno e mezzo tutto è rimasto bloccato a causa della mancanza di fondi per procedere e in attesa dell’approvazione della perizia di variante. Con il nuovo finanziamento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale retta dal sindaco Salvuccio Messina, dal valore complessivo di 171.795,80 euro, si sbloccano gli interventi sulla struttura, che è destinata a diventare la Biblioteca comunale del centro in provincia di Enna.

Il primo finanziamento ottenuto per intervenire sulla struttura ammontava a circa un milione e 100 mila euro e ha permesso al Rup (Responsabile unico del procedimento) Rocco Bongiovanni e all’architetto del progetto, Giuseppe Paolino, di intervenire notevolmente sulla struttura da anni abbandonata. La perizia di variante è però stata chiesta in seguito alla scoperta di pitture e di alcuni muri pericolanti, venuti alla luce in seguito alla rimozione degli intonaci cementizi. Proprio per questo si è stati costretti ad abbandonare i lavori per più di anno in attesa della perizia di variante e suppletiva anche con l’avallo della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Enna.

A seguito della registrazione del decreto e quindi della perizia di variante, i lavori hanno così ricevuto un nuovo via libera così da poter, nel più breve tempo possibile, arrivare al completamento del primo lotto dei lavori sulla struttura e quindi consegnare la nuova Biblioteca comunale a Pietraperzia.

“Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato il primo cittadino Messina – l’assessore regionale Alessandro Aricó per il suo interessamento e per aver portato a termine la nuova perizia”.