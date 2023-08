Già piromane a 10 anni: bambino sorpreso dal drone – VIDEO

La vicenda del baby piromane nelle campagne calabresi scatena le polemiche sul web.

Drone scopre un bambino di 10 anni mentre appicca un pericoloso incendio: è accaduto in Calabria, dove nel giro di pochi giorni si sarebbero verificati almeno 32 fenomeni simili, con la scoperta di piromani in azione in vari territori della Regione.

A raccontare la vicenda, non senza un certo rammarico, è il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, che ha condiviso sui suoi profili social il video che testimonia il fatto divulgato dalla Protezione civile regionale.

Piromane a 10 anni, “beccato” dal drone in Calabria

Il bambino avrebbe appiccato un incendio su richiesta del nonno, che lo attendeva su un trattore in campagna. Poi i due, notata la presenza del drone, sarebbero corsi a spegnere le fiamme prima di fuggire via.

“Si può dire a un bambino di 10/12 anni di appiccare il fuoco in un bosco? La Calabria per fortuna non è questa, ma ci sono anche persone civili”, spiegano nel video gli addetti della Protezione civile. I casi di inciviltà, purtroppo, non mancano e, in un periodo – come quello estivo – particolarmente complesso a causa dell’emergenza incendi (che travolge soprattutto il Sud, tra Calabria, Sicilia e Sardegna), tale inciviltà rischia di diventare un vero e proprio pericolo.

Il commento del governatore alla vicenda del baby piromane? “Ad oggi abbiamo beccato 32 piromani. Non ci fermiamo”.

Fonte foto e video: Facebook – Roberto Occhiuto, di proprietà della Protezione Civile della Regione Calabria