Pisa-Palermo 1-1, Sibilli risponde a Di Mariano: quarto errore dal dischetto per Brunori

Quarto pareggio consecutivo per i rosanero che hanno il rammarico di aver fallito il calcio di rigore con Brunori

Il Palermo non va oltre l’1-1 nel match in casa del Pisa, valido per la 28esima giornata di serie B: quarto pareggio consecutivo per i rosanero che hanno il rammarico di aver fallito il calcio di rigore con Brunori (quarto errore dal dischetto in stagione per l’attaccante italiano-brasiliano). All’Arena Garibaldi la sblocca Di Mariano con un bel gol al 38′ del primo tempo e a quattro dal termine il pareggio dei nerazzurri toscani con il gran tiro di Sibilli che non dà scampo a Pigliacelli. Una gara piacevole con squadre che hanno messo qualità e quantità in campo; qualche prova singola al di sotto delle aspettative (vedi Brunori). Entrambe puntano decisamente ad un piazzamento playoff. In classifica la squadra di Eugenio Corini compie un piccolo passo in avanti e sale a quota 38. Quinto posto per il Pisa con 42 punti. Nel prossimo turno i rosanero giocheranno ancora in trasferta: sabato 11 marzo (ore 14) sul campo del Cittadella.

I moduli

Corini torna in panchina dopo il turno di squalifica e conferma il 3-5-2: Pigliacelli in porta; difesa con Mateju, Nedelcearu e Marconi; robusto centrocampo con Di Mariano, Saric, Damiani, Verre e Aurelio (esordio dal primo minuto); in attacco capitan Brunori al fianco della novità Soleri. D’Angelo, tecnico dei nerazzurri toscani, si affida a Moreo (ex rosanero) in cabina di regia alle spalle delle punte Gliozzi e Torregrossa.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. All’8 ci prova Gliozzi di testa ma la sfera è bloccata da Pigliacelli. Al 12′ Saric lascia partire un gran tiro dalla distanza deviato in angolo della difesa toscana. Le squadre si studiano nel tentativo di varcare le difese. Al 19′ la forte conclusione di Torregrossa termina non lontano dall’incrocio dei pali. Al 30′ il Palermo sciupa la ghiotta occasione di sbloccare il match: fallo in area di Esteves ai danni Di Mariano e calcio di rigore per i rosanero. Dal dischetto Brunori si fa parare (tiro centrale) il penalty da Nicolas. Al 38′, pero’, la squadra di Corini passa: splendido assist di Verre per Di Mariano che con un tocco sotto beffa Nicolas in uscita e firma l’1-0. Due minuti dopo i rosanero sfiorano il raddoppio: cross di Soleri dalla sinistra e tiro impreciso di Di Mariano con palla fuori. Il Palermo padrone del gioco e al 41′ Saric gira in porta ma trova la respinta in angolo di Nicolas. Al 44′ si vede il Pisa con il sinistro al volo di Moreo (palla fuori).

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco il tecnico dei toscani opera due sostituzioni: entrano Nagy ed Hermannsson, ed escono gli ammoniti Mastinu e Caracciolo. Al 10′ Corini toglie l’acciaccato Marconi e manda in campo Bettella. La gara in questo frangente non offre azioni degne di nota ma solo cambi, tre al 21′ per il Palermo: entrano Tutino, Valente e Broh al posto di Brunori, Di Mariano e Damiani. Al 23′ il neoentrato Tutino manda la sfera alle spalle di Nicolas ma la posizione dell’ex Parma è in fuorigioco. Al 30′ velenoso tiro-cross di Morutan con palla che termina sul fondo. Dentro anche Segre (32′) al posto di Saric. Al 36′ il tiro di Sibilli carambola su un giocatore e chiama Pigliacelli alla presa alta per anticipare l’arrivo di un avversario. Al 41′ il Pisa pareggia: Sibilli raccoglie la sfera e dalla lunga distanza lascia partire un gran tiro che si insacca alle spalle di Pigliacelli: 1-1. Ancora Pisa nei minuti di recupero (sei): veloce azione dei nerazzurri con tiro debole finale di Morutan e tiro in corsa di Marin bloccato da Pigliacelli.

Il tabellino

PISA (4-3-1-2): Nicolas 6; Esteves 5.5, Caracciolo 5 (1’st Hermansson 5.5), Barba 6, Beruatto 6; Tourè 5.5 (16’st Sibilli 6.5), Marin 6.5, Mastinu 5.5 (1’st Nagy 6) ; Moreo 5 (26’st Masucci 6); Gliozzi 6, Torregrossa 5 (10’st Morutan 6). In panchina: Livieri, Zuelli, Gargiulo, Tramoni, De Vitis, Calabresi, Rus. Allenatore: D’Angelo 6

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Marconi 6 (10’st Bettella 5.5); Di Mariano 6.5 (21’st Valente 6), Saric 6 (32’st Segre 6), Damiani 6 (21’st Broh 5.5), Verre 6, Aurelio 6; Brunori 5 (21’st Tutino 5.5), Soleri 6. In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Vido, Buttaro, Lancini. Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Pezzuto (Lecce) 6.

Reti: 38’pt Di Mariano, 41’st Sibilli

Note: Pomeriggio soleggiato e fresco, terreno in buone condizioni. Spettatori: 11mila circa. Ammoniti: Mastinu, Caracciolo, Esteves, Soleri, Verre. Angoli: 6-1 per il Palermo. Recupero: 1′; 6′. Al 30’pt Brunori sbaglia un calcio di rigore (parato).