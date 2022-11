Pista innevata tra i grattacieli: a Milano si scia in piazza Gae Aulenti

Precisamente in piazza Gae Aulenti, zona Porta nuova dove, per tutto il mese di novembre, è stata allestita una vera pista da sci con neve sintetica.

Sciare tra i grattacieli di Milano. Si può fare. Precisamente in piazza Gae Aulenti, zona Porta nuova dove, per tutto il mese di novembre, è stata allestita una vera pista da sci con neve sintetica e chalet per gustare un vin brûlé. Nel video pubblicato da Repubblica Tv le straordinarie immagini.

https://video.repubblica.it/embed/edizione/milano/una-pista-da-scii-tra-i-grattacieli-di-milano-gli-sguardi-increduli-dei-passanti/431288/432243&width=640&height=360

Un’iniziativa della Svizzera turismo che, in questo modo, intende promuovere le località sciisctiche d’oltralpe, a poca distanza dal capoluogo lombardo. E ingolosire chi vorrebbe ma non ha tempo, chii non sa sciare o chi ritiene che sia troppo oneroso per le proprie tasche.

L’iniziativa denominata Swiss Winter Village consente infatti non solo di poter sciare affittando gratuitamente l’attrezzatura, ma anche prendere lezioni.

Foto Rainews