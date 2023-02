Più sicurezza nelle scuole siciliane, firmata intesa Inail-USR Sicilia

Sviluppare una consapevole cultura sociale sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli studenti e del personale scolastico per sviluppare una consapevole cultura sociale sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; questo è il tema centrale del protocollo d’intesa firmato il 31 gennaio da Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Sicilia e Giuseppe Pierro, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Formazione per docenti ed alunni e diffusione di buone prassi

Il protocollo prevede l’attivazione di corsi formativi e informativi in favore degli studenti e del personale docente e amministrativo che opera nelle scuole. Inoltre, grazie alla stipula del protocollo, saranno organizzati concorsi e manifestazioni, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per favorire la sensibilizzazione e l’acquisizione di corretti comportamenti e la diffusione di “buone prassi” per la prevenzione e la protezione dagli infortuni.

Protocollo coerente con il mandato legislativo dell’Istituto

Grazie al decreto legislativo 38/2000, l’Inail è infatti diventato soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie. Inoltre, il decreto legislativo 81/08 ha ribadito l’importanza della promozione della cultura della sicurezza a partire dal mondo della scuola che viene individuato come luogo privilegiato per promuovere tali azioni, affidando proprio all’Istituto un importante ruolo in tal senso. Il protocollo firmato segue il solco tracciato dal piano triennale della prevenzione Inail 2022-2024 che indica, tra gli obiettivi prioritari, la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell’orientamento professionale e per la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Da diversi anni Inail Sicilia e Ufficio scolastico regionale hanno avviato una collaborazione, attraverso la stipula di accordi e protocolli d’intesa, per aumentare i livelli di salute e sicurezza nelle scuole siciliane. “Per l’Inail Sicilia – afferma Giovanni Asaro, Direttore Regionale Inail – il mondo della scuola è un settore di intervento privilegiato. Uno studente informato sui rischi negli ambienti di vita e di lavoro ed educato al rispetto delle regole sarà anche un lavoratore attento e cosciente dei pericoli presenti nelle attività che lo vedranno impegnato nella sua vita lavorativa”. E poi aggiunge “Proprio per il riconoscimento del ruolo fondamentale che ha oggi la scuola, quale luogo di formazione e di crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, l’Inail Sicilia crede fortemente in attività di collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, per contribuire a promuovere nelle coscienze di quanti frequentano e lavorano nel mondo della scuola i valori positivi di legalità e sicurezza sul lavoro che sono alla base di ogni sana società.”

“Con la sottoscrizione del protocollo – dichiara Giuseppe Pierro, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – l’USR Sicilia rinnova e consolida la collaborazione con l’Inail, poiché lavorare sulla cultura della sicurezza rappresenta un investimento utile al contrasto dell’intollerabile fenomeno degli incidenti sul lavoro. L’impegno congiunto delle Istituzioni coinvolte rappresenta un presupposto imprescindibile nel radicare la cultura e i valori della salute e della sicurezza; ciò può realizzarsi esclusivamente attraverso adeguati programmi di sensibilizzazione e promozione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro destinati agli studenti e a tutto il personale scolastico”.