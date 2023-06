Pnrr, arrivano sedici milioni di euro per Vittoria

I finanziamenti intercettati dal Comune verranno utilizzati per una serie di interventi che prevedono riqualificazione di impianti sportivi, messa in sicurezza e realizzazione di nuove scuole

VITTORIA (RG) – “Si tratta di finanziamenti importanti che il Comune di Vittoria è riuscito ad intercettare e che disegneranno il prossimo futuro della città” , a dirlo il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello commentando l’arrivo per la città di altri finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si tratta, nello specifico, di 16.853.520,20 euro che verranno utilizzati per realizzare una serie di interventi che riguardano la messa in sicurezza di alcune aree ambientali, interventi di riqualificazione per alcuni impianti sportivi e la realizzazione di alcune scuole comunali.

In particolare, per quanto riguarda la riqualificazione ambientale, verranno realizzati i lavori di bonifica e consolidamento del fronte roccioso limitrofo al “boschetto” della Villa Comunale. Verranno completati i lavori di riqualificazione del Lungomare della riviera Lanterna della frazione marinara di Scoglitti.

Per quanto concerne l’impiantistica sportiva, è prevista la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il ripristino della piscina comunale “Nannino Terranova”, chiusa dal 2012 a causa di un guasto alla caldaia di riscaldamento della vasca che la rese inagibile. Questa struttura, in passato, ha contribuito notevolmente alla crescita sportiva e civile della città di Vittoria, risanando e valorizzando un quartiere periferico e lanciando sul panorama sportivo internazionale campioni olimpici come Luca Marin. Inoltre, il campo di calcio comunale “Nino Andolina” di Scoglitti verrà completato ed adeguato alle norme di sicurezza attuali.

“Questi interventi disegneranno il prossimo futuro della città nel campo dell’edilizia scolastica – ha sottolineato il primo cittadino – del recupero di alcuni impianti sportivi e nella valorizzazione di alcune aree ambientali del nostro territorio e della nostra frazione. L’auspicio è quello di riqualificare il tessuto delle strutture sociali e di consegnare alle future generazioni una città sempre più articolata e funzionale nei suoi servizi”.

Per ciò che attiene all’edilizia scolastica verrà realizzato un asilo nido in viale Europa. Nei locali dell’ex distilleria del Consorzio Agrario di Vittoria verrà, altresì, realizzata una scuola dell’infanzia, ed un’altra scuola in piazza Berlinguer. Tutti i progetti andranno in gara entro il prossimo 31 luglio, data in cui dovranno essere appaltati. La conclusione dei lavori è prevista per il 2026.