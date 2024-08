Policlinico Sant’Orsola, via al concorso per collaboratori informatici: info, requisiti e domanda

Il Policlinico Sant’Orsola di Bologna ha indetto dei concorsi per l’assunzione di collaboratori tecnici professionali, settore informatico.

Il Policlinico Sant’Orsola di Bologna ha indetto dei concorsi per l’assunzione di collaboratori tecnici professionali, settore informatico. In particolare, attraverso queste selezioni, saranno coperti posti di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Per presentare la domanda gli interessati hanno tempo fino al 12 agosto 2024.

Le posizioni vacanti

Il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, in Emilia Romagna, ha dunque indetto dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque collaboratori tecnici professionali, settore informatico.

Nello specifico saranno coperti i seguenti posti di lavoro:

n. 2 posti nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, settore informatico, con funzioni di Data Analyst, Data Engineer e Data Architect , da inquadrare nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, da assegnarsi come segue:

– n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola;

– n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli.

, da inquadrare nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, da assegnarsi come segue: – n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola; – n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli. n. 3 posti nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, settore informatico, con funzioni di Analista di Sistemi, da inquadrare nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, da assegnarsi come segue:

– n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola;

– n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;

– n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Saranno formulate delle graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione). Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione, dovrà indicare nella domanda di partecipazione, per quale Amministrazione intende concorrere. Deve essere indicata una sola opzione.

I requisiti generali

Possono partecipare ai concorsi del Policlinico Sant’Orsola le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

piena e incondizionata idoneità fisica;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti specifici

Ai candidati sarà inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Lauree magistrali in:

– Informatica classe LM‐18;

– Ingegneria Informatica classe LM‐32;

– Matematica classe LM‐40;

– Fisica classe LM‐17;

– Ingegneria Biomedica classe LM‐21;

– Ingegneria Gestionale classe LM-31;

– Ingegneria Elettronica classe LM-29;

– Scienze Statistiche classe LM-82;

– Ingegneria delle Telecomunicazioni classe LM-27;

– Informatica classe LM‐18; – Ingegneria Informatica classe LM‐32; – Matematica classe LM‐40; – Fisica classe LM‐17; – Ingegneria Biomedica classe LM‐21; – Ingegneria Gestionale classe LM-31; – Ingegneria Elettronica classe LM-29; – Scienze Statistiche classe LM-82; – Ingegneria delle Telecomunicazioni classe LM-27; Lauree triennali in:

– Scienze e tecnologie informatiche classe L-31;

– Ingegneria dell’Informazione classe L-8;

– Scienze e tecnologie informatiche classe L-31; – Ingegneria dell’Informazione classe L-8; Diploma di laurea del vecchio ordinamento in:

– Ingegneria Informatica;

– Ingegneria Gestionale;

– Ingegneria Biomedica;

– Ingegneria delle telecomunicazioni;

– Ingegneria elettronica;

– Informatica;

– Matematica;

– Fisica;

– Statistica.

Saranno considerate valide anche le corrispondenti lauree specialistiche o magistrali equiparate del nuovo ordinamento.

Infine, non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato delle Aziende aderenti alla presente procedura, inquadrati nel profilo professionale oggetto del presente concorso che presentino domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.

In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva.

La selezione consisterà nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di 3 prove d’esame: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

Le prove verteranno sui seguenti argomenti:

DATA ANALYST, ENGINEER, ARCHITECT

prova scritta : svolgimento di tema su materie inerenti ai seguenti argomenti:

– progettazione e della gestione dell’architettura complessiva dei dati di un’organizzazione;

– soluzioni infrastrutturali necessarie e relative pipeline di estrazione trasformazione e caricamento;

– modelli, metodi linguaggi e piattaforme per l’analisi e l’interpretazione dei dati per supportare il processo decisionale aziendale.

: svolgimento di tema su materie inerenti ai seguenti argomenti: – progettazione e della gestione dell’architettura complessiva dei dati di un’organizzazione; – soluzioni infrastrutturali necessarie e relative pipeline di estrazione trasformazione e caricamento; – modelli, metodi linguaggi e piattaforme per l’analisi e l’interpretazione dei dati per supportare il processo decisionale aziendale. prova pratica : esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta anche con soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla. La prova pratica potrà consistere nella redazione di un progetto di analisi di processo in ambito sanitario definendo fabbisogni informativi, tipologia di applicativi sanitari coinvolti, strutturazione di una opportuna architettura dati e processo di estrazione delle informazioni oltre a proposte di strumenti di analitica descrittiva e diagnostica utile a supporto nella presa di decisioni.

: esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta anche con soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla. La prova pratica potrà consistere nella redazione di un progetto di analisi di processo in ambito sanitario definendo fabbisogni informativi, tipologia di applicativi sanitari coinvolti, strutturazione di una opportuna architettura dati e processo di estrazione delle informazioni oltre a proposte di strumenti di analitica descrittiva e diagnostica utile a supporto nella presa di decisioni. prova orale: vertente su argomenti professionali di cui al profilo richiesto e sulle materie oggetto delle prova scritta e pratica. La prova orale comprenderà domande in tema di:

– analitica descrittiva, diagnostica, predittiva e prescrittiva,

– architetture e infrastrutture dati,

– tecniche di estrazione, trasformazione e caricamento,

– linguaggi e piattaforme di analisi dati,

– sicurezza informatica e tutela de dati personali,

– Project Management,

– metodi e linguaggi di mappatura dei processi.

ANALISTA DI SISTEMI

prova scritta : svolgimento di tema su materie inerenti il profilo e gli aspetti connessi all’utilizzo di software in ambito sanitario, ed in particolare:

– software come dispositivi medici,

– sicurezza informatica,

– legislazione in materia di tutela dei dati personali,

– nozioni di project Management.

: svolgimento di tema su materie inerenti il profilo e gli aspetti connessi all’utilizzo di software in ambito sanitario, ed in particolare: – software come dispositivi medici, – sicurezza informatica, – legislazione in materia di tutela dei dati personali, – nozioni di project Management. prova pratica : esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi al profilo richiesto, anche con soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla. La prova pratica potrà consistere nella redazione di un progetto ICT in ambito sanitario o di una relazione tecnica inerente modalità di gestione di sistemi ICT in ambito sanitario e normativo di riferimento in materia.

: esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi al profilo richiesto, anche con soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla. La prova pratica potrà consistere nella redazione di un progetto ICT in ambito sanitario o di una relazione tecnica inerente modalità di gestione di sistemi ICT in ambito sanitario e normativo di riferimento in materia. prova orale: vertente su argomenti professionali di cui al profilo richiesto e sulle materie oggetto delle prova scritta e pratica. La prova orale comprenderà domande di cui al profilo indicato e agli aspetti connessi all’utilizzo di software in ambito sanitario.

La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese.

La domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi del Policlinico Sant’Orsola deve essere presentata entro le ore 12.00 del 12 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposita piattaforma disponibile in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario effettuare preliminarmente la registrazione con i propri dati personali. Il candidato dovrà obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese per la copertura dei costi della selezione pari ad euro 10,00.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI