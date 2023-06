Poliziotti italiani picchiano peruviani: condannati per arresto illegale

Le immagini, documentate in un video amatoriale, di ciò che era avvenuto furono trasmesse in tv da 'Le Iene'

Guai con la giustizia per i due poliziotti imputati per arresto illegale, lesioni aggravate, falso e calunnia. Tutto per un intervento, la notte tra l’8 e il 9 dicembre 2019, avvenuto vicino a piazza Gobetti a Milano. Intervento che portò all‘arresto di due peruviani. Per gli agenti, la pena comminata dal giudice della settima penale di Milano, Ombretta Malatesta, è di 2 anni e ad un anno e 10 mesi, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale.

Inchiodati dalle telecamere

Quella notte i poliziotti, allora 28enne e 29enne, che erano assieme ad altri tre amici in piazza Gobetti, appena usciti da un locale intervennero contro i sudamericani, picchiandoli “con manganello e pugni” perché uno di loro stava urinando nei giardini. Pochi giorni dopo le immagini, documentate in un video amatoriale, di ciò che era avvenuto furono trasmesse in tv da ‘Le Iene’.