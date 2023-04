Meteo, ponte del primo maggio: che tempo farà in Sicilia, le previsioni

Il mese di aprile chiude in condizioni meteo decisamente più stabili che nel resto d’Italia grazie ad un promontorio anticiclonico che si espande tra la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale. Chi ha deciso di trascorrere in Sicilia, il ponte del 1 maggio dovrebbe trovare bel tempo e temperature più alte che annunciano l’arrivo della bella stagione nell’Isola.

Più sole ma anche clima più mite grazie a temperature su valori in linea o poco al di sopra delle medie, anche se in Sicilia per il fine settimana è previsto un caldo anomalo.

Ecco quali sono le previsioni meteo in Sicilia per il ponte del 1 maggio 2023.

Meteo Sicilia, le previsioni di domenica 30 aprile

La giornata del 30 aprile prevede tempo instabile su gran parte dell’Isola: sono previste ad esempio piogge e schiarite ma con alte temperature in molte zone della Sicilia. Per esempio nell’Agrigentino è prevista una minima di 13 gradi e una massima di 23 gradi, mentre a Caltanissetta è prevista una minima di 10 gradi e una massima di 22 gradi.

Prevista pioggia invece ad Enna, dove si registra la temperatura minima più bassa, ovvero 9 gradi, con una massima di 19 gradi. Pioggia debole anche a Messina, dove tuttavia è prevista una temperatura minima di 16 gradi e una massima di 22 gradi; è prevista invece una temperatura minima di 11 gradi a Ragusa con nubi e qualche pioggia sparsa.

Meteo Sicilia 1 maggio, le previsioni

Il meteo Sicilia 1 maggio prevede più sole: a Siracusa infatti è previsto un cielo poco nuvoloso con temperature che oscillano tra gli 11 e i 25 gradi. Previsto bel tempo anche a Messina e Ragusa, nel messinese è prevista una temperatura minima di 15 gradi e una massima di 21 gradi, nel ragusano invece è prevista una minima di 9 gradi e una massima di 23 gradi.

Pioggia debole invece a Palermo, con temperature che oscillano tra i 16 e i 19 gradi, nubi sparse invece ad Enna con temperature che oscillano tra gli 8 e i 20 gradi.

Sarà un lunedì 1 maggio con tempo instabile. E per chi ha deciso di andare fuori dalla Sicilia, che tempo farà nel resto d’Italia? Non ci sono buone notizie. Sono previste piogge anche forti con fenomeni molto intensi: rischio di grandinate e locali nubifragi. Maltempo almeno fino al 4 maggio.

Previste piogge anche forti con fenomeni molto intensi: rischio di grandinate e locali nubifragi.

La nuvolosità anche compatta e le prime deboli piogge che stanno interessando l’Italia settentrionale danno il via al rapido indebolimento dell’anticiclone africano che ci ha accompagnato negli ultimi giorni, riepilogano gli esperti di 3bmeteo.com.

Un sabato ancora sereno, oggi, è il prologo di una lunga fase perturbata che vedrà piogge diffuse, anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità su gran parte dell’Italia.

Piogge utili al Nord vista la siccità, ma che potrebbero creare situazioni insidiose per la loro intensità su diverse regioni, soprattutto del Centro Sud.

L’inizio del mese di maggio contrariamente alla statistica che lo vorrebbe più stabile del mese di aprile mostrerà quindi una notevole dinamicità. Ecco quali sono le previsioni per i prossimi giorni.

Le previsioni per domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio

Per domenica 30 aprile, al Nord, nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci, localmente a carattere di temporale al Nordovest, Lombardia e settori prealpini orientali, fenomeni più occasionali tra Emilia Romagna, basso Veneto e basso Friuli.

AL Centro, nuvolosità diffusa con piogge a carattere sparso più diffuse tra il pomeriggio e la sera.

Al Sud, nuvolosità irregolare in ispessimento con piogge in arrivo e intensificazione da ovest. Temperature in calo. Venti moderati o forti a rotazione ciclonica. Mari da mossi a molto mossi.

Per lunedì1 maggio, al Nord, molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco tra il Nordovest e la Lombardia.

Al Centro, molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci diffusi, anche intensi e a carattere di temporale nelle ore centrali.

Al Sud, molto nuvoloso o coperto sui settori peninsulari con piogge e temporali, anche intensi nelle ore centrali. Instabilità meno accentuata sulle Isole. Temperature in lieve ulteriore calo. Venti moderati o forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi.

La tendenza vedrà un ulteriore calo termico con una fase quasi fredda per il periodo al Centro-Sud almeno fino al 4 maggio.

fonte: 3bmeteo