Ponte di Messina, Salvini: “Si ripagherà da solo in pochi anni”

"Porterà almeno 40 mila posti di lavoro e sarà il diritto alla mobilità per milioni di siciliani e calabresi", ha detto il vicepremier

”Dopo cinquant’anni di chiacchiere vogliamo fare il Ponte di Messina, che creerà decine di migliaia di posti di lavoro. I soldi del Ponte si ripagano da soli in pochi anni”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’assemblea generale di Alis.

“Investimenti non c’entrano con spese sanità e istruzione”

“Gli investimenti sul Ponte non c’entrano niente con la spesa corrente per gli ospedali, le scuole o i tribunali. E’ un investimento decennale di cui qualcuno chiacchiera da 50 anni e porterà almeno 40 mila posti di lavoro in tutta Italia e soprattutto sarà il diritto alla mobilità per milioni di siciliani e calabresi”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando ai microfoni di ‘Radio Anch’io’ su Radio Uno Rai, interpellato sulle osservazioni della Corte dei conti che ha parlato di sbilanciamento della spesa a favore del Ponte piuttosto che su sanità e istruzione.