Ponte di Messina, Schifani: “Sicilia pronta a fare sua parte anche finanziaria”

Si torna a parlare con insistenza della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina per unire con un’infrastruttura sognata per decenni la Sicilia al resto dell’Italia. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare circa le reali possibilità di avviare i lavori già nel corso della prossima estate. Sull’argomento è intervenuto anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Berlusconi ha sempre puntato sul Ponte sullo Stretto – ha detto il governatore isolano -. E’ stato non soltanto il suo sogno ma la sua vera volontà. Io penso che sia un momento magico perché c’è un governo che vuole realizzare il Ponte. Due Regioni con due presidenti di Forza Italia. E credo che sia il momento di dare risposte non solo a lui ma a quella visione del Paese che Berlusconi aveva”.

Un acceleratore di economia

“Il Ponte – ha sottolineato Schifani – è un acceleratore di economia, non è uno slogan. Ci crediamo, come Sicilia faremo la nostra parte anche finanziaria, Ci confronteremo con il premier Meloni”. Apertura totale alla realizzazione del collegamento da parte del presidente della Regione che invoca un confronto con Giorgia Meloni.

Ponte Messina: Gozzi, “pronti a fornire acciaio necessario”

”L’Italia è l’unico Paese europeo che produce più dell’80% dell’acciaio con i forni elettrici. Una tonnellata di acciaio prodotta col il forno elettrico emette dieci volte CO2 in meno di una tonnellata di acciaio fatta con il carbone. Siamo pronti a fornire l’acciaio necessario per costruire il Ponte di Messina”. Lo sottolinea Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, in occasione della convention di Fi a Paestum.