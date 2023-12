Ponte di Messina, Salvini: “Sarà moltiplicatore economico, costa la metà di quanto stanziato”

"Le grandi opere le fai perché sei convinto che portino sviluppo", ha detto il ministro e leader della Lega

“Questo è un regalo intelligente, in nome del progresso, dello sviluppo, della sostenibilità, della scienza, della modernità. Non è solo un corpo di acciaio o di cemento”. Così Matteo Salvini sul Ponte di Messina.

“Unisce Palermo al resto del mondo”

“Le grandi opere le fai perché sei convinto che portino sviluppo, è chiaro che su un ponte degli italiani che non unisce Messina a San Giovanni ma con un treno veloce Palermo al resto del mondo, metterci una fiche è normale”, ha detto Salvini intervenendo a Palazzo Barberini a Roma alla presentazione del libro ‘Fatti per unire’. “Sul ponte che unisce Sicilia e Calabria – prosegue – mia figlia che è in prima media può intuire che è il ponte degli italiani”.

“Costa la metà di quanto stanziato”

“Il ponte sarà un moltiplicatore economico che oggi in molti faticano a capire. Il Ponte in se stesso come lo abbiamo fatto costa la metà di quello che abbiamo stanziato perché l’intera cifra di 12 mld prevede 20 km di strade in Sicilia e Calabria e 20 km di ferrovie in Siciia e Calabria”, ha aggiunto il leader della Lega ribadendo che “al momento costerebbe meno della metà di quello che è costato senza lasciare traccia il reddito di cittadinanza”.