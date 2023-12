Ponte sullo Stretto, via libera da Commissione Bilancio a rimodulazione delle risorse: cosa cambia

Approvato nella notte l'emendamento alla Manovra che autorizza la ripartizione delle risorse per il Ponte sullo Stretto di Messina.

Si è concluso nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 dicembre l’esame della Commissione Bilancio degli emendamenti alla Manovra. Tra questi figura anche l’emendamento relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, per il quale è prevista la rimodulazione delle risorse economiche.

Gli altri provvedimenti riguardano le pensioni di medici e dipendenti pubblici, le risorse aggiuntive per gli stipendi delle forze armate e delle forze dell’ordine e i fondi alle Regioni per la variazioni intervenute sulle aliquote Irpef. La Commissione Bilancio si riunirà nuovamente in giornata per il mandato del relatore.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ponte sullo Stretto, come saranno rimodulate le risorse

L’emendamento sulla rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina prevede che una parte di risorse debba provenire dal Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, per una somma di circa 2,3 miliardi di euro.

In questo modo, verranno liberate risorse dal bilancio dello Stato. L’autorizzazione di spesa per il finanziamento dell’opera passerà così da 11,63 miliardi di euro fino al 2032 ai “nuovi” 9,312 miliardi.

La parte restante di 2,318 miliardi verranno coperti per 718 milioni dal Fondo “sulla quota afferente alle amministrazioni centrali”, mentre i rimanenti 1,6 miliardi di euro proverranno ancora dal Fondo, ma saranno prelevate dalle “risorse indicate per le Regioni Sicilia e Calabria”.