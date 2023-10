No “Ponte sullo Stretto”, ma “Ponte Berlusconi”: la proposta di Forza Italia

l Consiglio nazionale di Forza Italia ha 'votato' la proposta di intitolare il Ponte sullo Stretto Messina a Silvio Berlusconi

Il Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi questa mattina a Paestum nel corso della kermesse azzurra, ha votato la proposta di intitolare il Ponte sullo Stretto Messina a Silvio Berlusconi. Dal Consiglio nazionale di Forza Italia, oltre alla proposta di nominare il Ponte sullo Stretto al Cavaliere, si è discusso anche di tanto altro. In particolare, quanto detto da Antonio Tajani sull’operato e il futuro del partito.

Il Consiglio di Forza Italia

La prima novità, della quale arriva l’ufficialità è: la segreteria Tajani si allarga con 4 vice, compreso il vicario, il più votato. Il Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi questa mattina a Paestum, ha votato all’unanimità una modifica allo statuto del partito che prevede l’elezione di 4 vicesegretari.

Le modifiche allo statuto non finiscono qui, ha annunciato il ministro degli Affari Esteri: ”Il Consiglio nazionale ha approvato una serie di modifiche statutarie”, in vista degli ”appuntamenti importanti” che ci aspettano fino al Congresso nazionale del 24-25 febbraio. In particolare, nei congressi provinciali, ha annunciato, saranno eletti anche i delegati nazionale per le assise di fine febbraio. Le modifiche allo statuto, ha detto Tajani, assicurano ”una fase di grande democrazia”.

”Io sono ottimista, sono convinto che più passa il tempo e più cresceremo… Più passa il tempo e più si renderanno conto che qui c’è gente seria che non parla a vanvera”. Lo ha detto il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, parlando dal palco di Paestum.