Ponte sullo Stretto, Conte: “Uno spreco di soldi per Sicilia e Calabria”

Le parole dell'ex premier nel comizio di Palermo

“Hanno tolto soldi dalla Sicilia e dalla Calabria per fare il Ponte. È uno spreco di risorse e consulenze“. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a Palermo nel suo comizio di chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee.

Conte e l’escalation militare: “Ci stanno portando in guerra”

“Ci stanno portando in guerra. In queste ore stanno discutendo quali missili mandare a lunga gittata, oltre a quelli che hanno già mandato e quante truppe mandare – ha affermato l’ex premier -. Adesso stiamo per votare, tutti parlano di pace in modo finto. In modo ingannevole. La verità è che in queste ore si sta decidendo come affrontare questa escalation militare”.

