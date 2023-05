Così su Facebook il vice capogruppo della Lega alla Camera

“Direzione Longobucco per fare un sopralluogo in prossimità del ponte crollato. Mischiare il Ponte sullo Stretto con la tragedia sfiorata a è da strimpellatori stonati. Noi andremo avanti come razzi sul Ponte sullo Stretto, se ne facciano una ragione i freni dell’Italia del M5S”.

Così su Facebook Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera.