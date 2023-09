Ponte sullo Stretto, Salvini: “Lo faccio senza commissario, cantiere per estate 2024”

"Stiamo lavorando per avere la copertura finanziaria", ha detto il ministro per le Infrastrutture e leader della Lega

“Io il ponte sullo Stretto lo faccio senza il Commissario, l’estate del 2024 devono aprire i cantieri. Stiamo lavorando per avere la copertura finanziaria”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture, intervistato al Tempio di Adriano a Roma al convegno dal titolo ‘Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia’.

Il ministro: “Se qualcuno fa quello che deve nei prossimi anni ci siamo”

“Oggi avremo i nomi del comitato tecnico-scientifico, poi ci vuole coraggio e l’ok degli enti locali. Se qualcuno fa quello che deve nei prossimi anni ci siamo”, ha aggiunto il leader della Lega.