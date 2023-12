Porte chiuse, il Catania non molla: nuovo ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativo Regionale

Il club rossazzurro ha deciso di rivolgersi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: gli scenari

Il Catania non si arrende. Dopo il no del Tar che ha confermato l’obbligo di porte chiuse per il match di questa sera al “Massimino” contro il Sorrento, il club rossazzurro ha deciso di rivolgersi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Una decisione, considerando i tempi ormai strettissimi, è attesa nel giro di qualche ora.

Il comunicato

“Con decreto cautelare pubblicato oggi – si legge nella nota della società etnea – la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, ha respinto il ricorso finalizzato all’annullamento del provvedimento che dispone la disputa della gara Catania-Sorrento in assenza di spettatori. Catania Football Club intende impugnare oggi stesso tale decreto, depositando ulteriore ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana”.

