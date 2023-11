VIDEO | Porticciolo San Leone invaso dalla schiuma, Mareamico: “Fogne non depurate”

"Oscene immagini di schiuma party a San Leone", denuncia l'associazione ambientalista con un video pubblicato sui social

“Fino a quando continueremo a scaricare le fogne non depurate e piene di tensioattivi nel fiume Akragas, continueremo a vedere queste oscene immagini di schiuma party a San Leone“. E’ la denuncia dell’associazione ambientalista Mareamico Agrigento che in un post sulla pagina Facebook mostra le immagini della situazione.

La denuncia dell’associazione ambientalista

“I tensioattivi si depositano sul fondo del mare e quando ci sono le mareggiate – si legge in una nota – si formano queste spettacolari e maleodoranti schiume, che vanno a finire nella sede stradale del porticciolo turistico (ovviamente ora spunterà l’imbecille di turno che scriverà che si tratta di alghe e non di fogne – purtroppo per lui – negli scorsi anni abbiamo fatto analizzare queste schiume dall’ARPA).

